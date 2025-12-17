Sosyal medya fenomenliğinden ringlere uzanan kariyeriyle dikkat çeken Jake Paul ile eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua, Aralık ayında aynı ringi paylaşacak. Boks severler dev karşılaşmaya geri sayımı başlatırken ''Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları da cevap buldu!

Jake Paul-Anthony Joshua maçı için nefesler tutuldu! Kariyerinde 2 kez dünya ağır sıklet şampiyonluğu yaşamış olan Anthony Joshua Wladimir Klitschko, Joseph Parker, Kubrat Pulev, Dillian Whyte ve Alexander Povetkin gibi önemli rakipleri mağlup etti. İngiliz boksör son maçında Daniel Dubois karşısında aldığı nakavt yenilgisinin ardından ringlere dönüyor.

Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

28 yaşındaki Amerikalı boksör Jake Paul ise çıktığı resmi maçlarda 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Son dönemde Julio Cesar Chavez Jr. ve Mike Tyson gibi isimleri mağlup ederek büyük ses getiren Paul, Joshua karşısında kariyerinin en zor mücadelesine çıkacak.

Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA BOKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jake Paul ile Anthony Joshua boks karşılaşması 19 Aralık Cuma günü oynanacak. Mücadele ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek. Miami ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle dev maçın Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi günü sabaha karşı 6.30'da başlaması bekleniyor.

Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA BOKS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Dünya çapında büyük ilgi gören karşılaşmanın yayın hakları Netflix’te olacak. Jake Paul - Anthony Joshua mücadelesi, Türkiye dahil birçok ülkede Netflix platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için aktif bir Netflix üyeliği bulunması gerekiyor.

Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA CANLI YAYIN NEREDE YAPILACAK?

Boks dünyasının merakla beklediği bu dev organizasyon, ABD’nin Miami kentinde yer alan Kaseya Center’da düzenlenecek. Canlı yayın aynı ringten naklen yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası