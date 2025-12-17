İzmir'de hareket halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açarak sosyal medya üzerinden tehditler savuran A.Y. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gece saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 21 yaşındaki A.Y., içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobille gezdiği sırada elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.

Arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettiren A.Y., husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişiye yönelik tehditkâr ifadeler kullandı. Görüntülerde şahsın, "Kaan bak sokağına girdim" diyerek küfürler savurduğu ve tetiğe bastığı anlar yer aldı.

YAKALANDI

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri harekete geçti. Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi kısa sürede belirlendi. Yakalanan A.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 21 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

