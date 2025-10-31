Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sokak ortasında dehşet anları!13 yaşındaki çocuk, arkadaşını boğazından yaraladı

Sokak ortasında dehşet anları!13 yaşındaki çocuk, arkadaşını boğazından yaraladı

Beyoğlu’nda 13 yaşındaki E.D. arkadaşı E.D.'yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla boğazından yaraladı. Şüpheli çocuk, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sabah okula giden M.A. (13) sokakta karşılaştığı aynı yaştaki arkadaşı E.D'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. bıçakla M.A'yı boğazından yaraladı. Yaralanan M.A, koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.D'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Olay, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

