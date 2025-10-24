15 yaşındaki arkadaşını öldüren çocuk 10 sene hapis cezası aldı

Olay, 16 Aralık 2024 tarihinde merkez Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı karın bölgesinden vurulmuş şekilde kanlar içinde buldu.

TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Evde bulunan 3 çocuk polis tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çavaş ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk hastanede can verdi.

KATİL 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKTI

Araştırmalar sonucu evde bulunan A.A.'nin (16) tüfeği ateşlediği belirlendi. A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"KARDEŞ GİBİYDİK, ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Halil Can Çavaş'ın annesi Sultan Çavaş, babası Ali Çavaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savunma yapan sanık A.A., "Kardeş gibiydik, öldürme kastım yoktu. Tüfek bir anda ateş aldı" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, A.A.'yı önce 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından uygulanan indirimlerle ceza 10 yıl 10 aya düşürüldü.