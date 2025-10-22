Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Savcılık beraat kararına karşı istinafa gidiyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında beraat eden iki sanıkla ilgili karara itiraz edeceklerini açıkladı. Savcılık, kararın mütalaaya aykırı olduğunu belirterek gerekçeli kararın tebliğinin ardından istinaf başvurusunda bulunacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada beraat eden sanıklarla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, mahkemenin beraat kararlarının mütalaaya aykırı olduğunu belirterek, gerekçeli kararın tebliğinden hemen sonra ivedi şekilde istinafa başvurulacağını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın 24 Ocak 2025’te Kadıköy Salı Pazarı’nda meydana geldiği hatırlatılarak, dört suça sürüklenen çocuk hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” ve “yardım etme” suçlarından dava açıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21 Ekim 2025 tarihli kararında B.B. ve U.B.’nin “çocuğu kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezasına çarptırıldığı, A.Ö. ve M.A.D.’nin ise beraat ederek tahliye edildiği belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu beraat kararlarının mütalaaya aykırı olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Mahkeme hükmünün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren, Başsavcılığımızca CMK’nın 273/1. maddesinde belirtilen iki haftalık azami istinaf süresi dolmadan ivedi olarak kanun yollarına başvurulacaktır.”

Savcılık, kamuoyuna yaptığı açıklamada sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

