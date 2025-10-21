Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! Ece Seçkin duyunca gözyaşlarına boğuldu

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde pazarda bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar B.B., U.B., M.A.D. ve A.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Minguzzi ailesi ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

İKİ SANIĞA 24 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan sanıklar B.B. ve U.B.'yi en üst sınırdan 24’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Olayda sanıklara yardım ettikleri iddiasıyla aynı suçtan 20 yıla kadar hapsi istenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise beraat kararı verildi.

AİLE KARARA GÖZYAŞLARIYLA TEPKİ VERDİ

Kararın açıklanmasının ardından Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ve teyzesi Aylin Akıncılar fenalık geçirdi. Anne Minguzzi, adliye önünde hazır bekletilen ambulansa alındı.

ECE SEÇKİN DE AĞLADI

Şarkıcı Ece Seçkin de davayı yakından takip edenler arasındaydı. Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye her fırsatta destek veren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.