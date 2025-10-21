Galatasaray Daikin-İlbank voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2025-2026 Sultanlar Ligi’nin üçüncü haftasında Galatasaray Daikin, İlbank’ı konuk edecek. İstanbul’da oynanacak maçı voleybolseverler yakından takip edecek. Taraftarlar Galatasaray Daikin İlbank voleybol maçı yayın bilgilerini araştırıyor.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, ligin üçüncü haftasında evinde İlbank ile karşılaşacak. İki takımın da farklı hedeflerle sahaya çıkacağı maç, lig sıralamasını etkileyecek.
GALATASARAY DAİKİN İLBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Daikin - İlbank voleybol maçı, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 18.30’da İstanbul’daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Galatasaray Daikin, ligde ikinci galibiyetini Kuzeyboru’yu 3-0 yenerek alırken, İlbank ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit’e 3-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip sezona güçlü bir başlangıç yaparak zirve yarışında kalmayı planlıyor.
GALATASARAY DAİKİN-İLBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Daikin - İlbank maçı, TVF Voleybol TV YouTube kanalında şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Kanal, internet üzerinden ücretsiz erişim sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. TVF Voleybol TV, Vodafone Sultanlar Ligi maçlarını düzenli olarak yayınlıyor.