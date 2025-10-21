Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TVF'nin prestijli organizasyonu Şampiyonlar Kupası, 16. kez düzenlenecek finaliyle Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana takımlarını karşı karşıya getiriyor. İki ekibin de kupayı 4'er kez kazanmış olması rekabeti artırıyor.

ZİRAAT BANKKART FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 17:30'de Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele Şampiyonlar Kupası finali kapsamında gerçekleşiyor. Her iki takımda kupayı 4'er kez kazandı. Maçın galibi "en çok kupa kazanan takım unvanını" da kazanacak. Ziraat Bankkart son maçında Arkaspor'u yendi, Fenerbahçe Medicana ise Ziraat'i 3-1 mağlup etti.

ZİRAAT BANKKART FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana maçı, TRT Spor Yıldız kanalında şifresiz yayınlanacak. TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallarda yer alıyor. Türksat 4A uydusu (11.903 V, 30000 5/6) ile erişilebilir.

2025 ŞAMPİYONLAR KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana arasındaki finalle sahibini bulacak. İki takım da kupayı 4'er kez kazanan ekipler olarak, galibiyeti alan en çok kupa kazanan takım unvanını alacak. Final, Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanacak.