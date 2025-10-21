NBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen Şengün'in hedefi şampiyonluk

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gösterdiği performansla adından söz ettiren Alperen Şengün, 22 Ekim Salı günü sabaha karşı başlayacak 2025-2026 sezonunda Houston Rockets'ı NBA'in zirvesine taşımaya çalışacak. NBA'de bu sezon bir diğer milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers forması giyecek.

ALPEREN'Lİ HOUSTON'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Her geçen sene performansını yükselten ve EuroBasket 2025'te milli takıma liderlik ederek kazanılan gümüş madalyada başrol oynayan Alperen, yeni sezonda Rockets'ın şampiyonluğu için ter dökecek. Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Ligde 5'inci yılını geçirecek Alperen, All-Star seçildiği geçtiğimiz sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı. Yıldız basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off oynayıp, All-Star seçildiği sezonun ardından bu sene şampiyonluk yüzüğü için daha iddialı şekilde parkelere dönecek.

ALPEREN-DURANT İKİLİSNİN PEFRORMANSI MERAK KONUSU

Rockets ile 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu. Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez All-Star seçilen Durant'in Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına kuşkusuz sezonun kaderini belirleyecek.

ADEM BONA SÜRESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞACAK

Adem Bona, Philadelphia 76ers'ta aldığı süreyi artırarak takımın vazgeçilmezleri arasına girmeye çalışacak. NBA'de ikinci yılını geçirecek Adem Bona, geçen sezon 58 maçta sahaya çıktı. Maç başına 15,6 dakika süre alan milli oyuncu, sezonu 5,8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,2 blok ortalamalarıyla tamamladı.