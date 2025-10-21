Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > NBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen Şengün'in hedefi şampiyonluk

NBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen Şengün'in hedefi şampiyonluk

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
NBA&#039;de 80&#039;inci sezon başlıyor! Alperen Şengün&#039;in hedefi şampiyonluk
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 80'inci sezon heyecanı 22 Ekim Salı günü sabaha karşı başlıyor. Geçtiğimiz yıl ilklere imza atan milli oyuncu Alperen Şengün, Kevin Durant'i de kadrosuna katan Houston Rockets ile yeni sezonda şampiyonluk için mücadele edecek.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gösterdiği performansla adından söz ettiren Alperen Şengün, 22 Ekim Salı günü sabaha karşı başlayacak 2025-2026 sezonunda Houston Rockets'ı NBA'in zirvesine taşımaya çalışacak. NBA'de bu sezon bir diğer milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers forması giyecek.

NBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen Şengün'in hedefi şampiyonluk - 1. Resim

ALPEREN'Lİ HOUSTON'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Her geçen sene performansını yükselten ve EuroBasket 2025'te milli takıma liderlik ederek kazanılan gümüş madalyada başrol oynayan Alperen, yeni sezonda Rockets'ın şampiyonluğu için ter dökecek. Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Ligde 5'inci yılını geçirecek Alperen, All-Star seçildiği geçtiğimiz sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı. Yıldız basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off oynayıp, All-Star seçildiği sezonun ardından bu sene şampiyonluk yüzüğü için daha iddialı şekilde parkelere dönecek.

ALPEREN-DURANT İKİLİSNİN PEFRORMANSI MERAK KONUSU

Rockets ile 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu. Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez All-Star seçilen Durant'in Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına kuşkusuz sezonun kaderini belirleyecek.

NBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen Şengün'in hedefi şampiyonluk - 2. Resim

ADEM BONA SÜRESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞACAK

Adem Bona, Philadelphia 76ers'ta aldığı süreyi artırarak takımın vazgeçilmezleri arasına girmeye çalışacak. NBA'de ikinci yılını geçirecek Adem Bona, geçen sezon 58 maçta sahaya çıktı. Maç başına 15,6 dakika süre alan milli oyuncu, sezonu 5,8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,2 blok ortalamalarıyla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası10 yaşındaki çocuk tarlada el bombası buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın! - SporTugay'dan Trabzon'un genç yıldızı için çağrıSosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı - SporSosyal medya bunu konuşuyor! Yerel seçimde Osimhen'e oyŞampiyonlar Ligi'nde büyük hasret: Galatasaray 13 yıl sonra ilk peşinde - SporKupa 1'de büyük hasret! Galatasaray 13 yıl sonra ilk peşindeErteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik var - SporErteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik varMHK Başkanı Gündoğdu ile görüşmesi ifşa oldu, kriz çıktı! 'Daha ne olması lazım?' - SporTelefon görüşmesi ifşa oldu, ortalık karıştı!Antrenmanda bir anda yere yığılan kaleci Oğuzhan Kamacı hayatını kaybetti - Sporİdmanda yere yığıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...