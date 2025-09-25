NBA'de "en iyi 100 oyuncu" açıklandı! Milli yıldız Alperen Şengün de listede
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezonun başlamasına kısa süre kala "en iyi 100 oyuncu" açıklandı. EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri belli oldu.
NBA'de 2025-2026 sezonu heyecanının başlamasına kısa süre kaldı. Takımlar hazırlıklarına devam ederken; ABD basını, yeni sezonun en iyi oyuncuları listesini yayınladı.
ALPEREN 25'İNCİ SIRADA
2021 yılında 1'inci tur 16'ncı sıradan draft edilerek NBA'e adım adan ve bu sezon ligde 5'inci sezonunu geçirecek olan Houston Rockets'ın 23 yaşındaki yıldızı Alperen Şengün, ESPN'in sezonun en iyi 100 oyuncu listesinde 25'inci sırada kendine yer buldu.
NBA'DE ALL-STAR, EUROBASKET 2025'TE EN İYİ 5'E SEÇİLDİ
NBA'de "bin sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot", "triple-double yapan en genç pivot" ve "bir maçta en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu" ünvanını kazanan oyuncu, Houston Rockets formasıyla geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. All-Star seçilme başarısı gösteren milli yıldız, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam'ın başarısında önemli pay sahibi oldu ve EuroBasket 2025'te "en iyi 5"e seçildi.
ESPN tarafından hazırlanan listenin 2'nci kısmında, 11-50 arasında yer alan oyuncular şöyle:
50. Kristaps Porzingis
49. Rudy Gobert
48. Mikal Bridges
47. Joel Embiid
46.Jamal Murray
45. Jarrett Allen
44. Jalen Johnson
43. Lauri Markkanen
42. Julius Randle
41. OG Anunoby
40. Aaron Gordon
39. Desmond Bane
38. Darius Garland
37. Amen Thompson
36. Ivica Zubac
35. De’Aaron Fox
34. Domantas Sabonis
33. Ja Morant
32. Franz Wagner
31. Jaren Jackson Jr.
30. Scottie Barnes
29. Trae Young
28. Tyrese Maxey
27. Karl-Anthony Towns
26. Derrick White
25. ALPEREN ŞENGÜN
24. Chet Holmgren
23. James Harden
22. Pascal Siakam
21. Bam Adebayo
20. Kawhi Leonard
19. Jaylen Brown
18. Jimmy Butler III
17. Paolo Banchero
16. Devin Booker
15. Donovan Mitchell
14. Anthony Davis
13. Evan Mobley
12. Cade Cunningham
11. Jalen Williams