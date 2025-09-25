NBA'de "en iyi 100 oyuncu" açıklandı! Milli yıldız Alperen Şengün de listede

NBA'de 2025-2026 sezonu heyecanının başlamasına kısa süre kaldı. Takımlar hazırlıklarına devam ederken; ABD basını, yeni sezonun en iyi oyuncuları listesini yayınladı.

ALPEREN 25'İNCİ SIRADA

2021 yılında 1'inci tur 16'ncı sıradan draft edilerek NBA'e adım adan ve bu sezon ligde 5'inci sezonunu geçirecek olan Houston Rockets'ın 23 yaşındaki yıldızı Alperen Şengün, ESPN'in sezonun en iyi 100 oyuncu listesinde 25'inci sırada kendine yer buldu.

NBA'DE ALL-STAR, EUROBASKET 2025'TE EN İYİ 5'E SEÇİLDİ

NBA'de "bin sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot", "triple-double yapan en genç pivot" ve "bir maçta en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu" ünvanını kazanan oyuncu, Houston Rockets formasıyla geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. All-Star seçilme başarısı gösteren milli yıldız, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam'ın başarısında önemli pay sahibi oldu ve EuroBasket 2025'te "en iyi 5"e seçildi.

ESPN tarafından hazırlanan listenin 2'nci kısmında, 11-50 arasında yer alan oyuncular şöyle:

50. Kristaps Porzingis

49. Rudy Gobert

48. Mikal Bridges

47. Joel Embiid

46.Jamal Murray

45. Jarrett Allen

44. Jalen Johnson

43. Lauri Markkanen

42. Julius Randle

41. OG Anunoby

40. Aaron Gordon

39. Desmond Bane

38. Darius Garland

37. Amen Thompson

36. Ivica Zubac

35. De’Aaron Fox

34. Domantas Sabonis

33. Ja Morant

32. Franz Wagner

31. Jaren Jackson Jr.

30. Scottie Barnes

29. Trae Young

28. Tyrese Maxey

27. Karl-Anthony Towns

26. Derrick White

25. ALPEREN ŞENGÜN

24. Chet Holmgren

23. James Harden

22. Pascal Siakam

21. Bam Adebayo

20. Kawhi Leonard

19. Jaylen Brown

18. Jimmy Butler III

17. Paolo Banchero

16. Devin Booker

15. Donovan Mitchell

14. Anthony Davis

13. Evan Mobley

12. Cade Cunningham

11. Jalen Williams