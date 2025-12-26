Oyuncu Kerem Arslanoğlu’nun, bir dizi setinde görev yapan Ahmet Emin Yavuk’un ölümüyle ilgili yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Arslanoğlu’nun iddiaları sonrası oyuncunun kariyerine ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Kerem Arslanoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Kerem Arslanoğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamalar gündem oldu. Bir dizinin final gecesinde yaşandığı belirtilen olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, kamuoyu hem Arslanoğlu’nun kim olduğunu hem de yaptığı açıklamaların detaylarını merak ediyor.

KEREM ARSLANOĞLU KİMDİR?

Kerem Arslanoğlu, 28 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Arslanoğlu, 2010 yılından bu yana ekranlarda yer alıyor. Son olarak Aynadaki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına geçmişti. Kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyunu, dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

KEREM ARSLANOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Arka Sıradakiler - 2010

Bulutların Ötesi - 2012

Kurşun - 2019

Nizama Adanmış Ruhlar - 2013

Kara Tahta - 2022

Hay Sultan - 2023

Kara - 2023

Bir Gece Masalı - 2024

Aynadaki Yabancı - 2025

Filmler

Boğa Boğa - 2023

Bölük - 2017

Son Mektup - 2015

