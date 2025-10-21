Oyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava
Mersin’de 4 yıl önce bir kreşte 15 çocuğa yönelik şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonuna gelindi. Olayın, bir velinin kızının oyuncak ayısına yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıktığı belirtilirken, tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında 'çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesi 50’nci Yıl Mahallesi’nde anne Şerife D., kızındaki davranış değişikliklerinden şüphelendi. Çocuğunu gönderdiği gündüz bakımevindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek isteyen Şerife D.'nin isteği reddedildi. Bunun üzerine 2021 yılı Ocak ayında kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderen Şerife D., çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz kaldığını fark edince diğer velilerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklara kötü muamelede bulunulduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, şüpheli E.A.’nın uyumayan çocuğun üstünü tamamen örttüğü, başını geriye çekerek zorla yatırdığı, çocukları ittiği ve çektiği belirlendi. M.K.’nin ise çocuklara vurduğu, ayaklarından tutup sert şekilde yatağa attığı ve kafalarına yorganla bastırdığı belirtildi.
5 KREŞ ÇALIŞANINA 'ÇOCUĞA KARŞI EZİYET' SUÇLAMASI
Hazırlanan iddianame Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 çocuğun mağdur sıfatıyla yer aldığı dosyada, tutuksuz sanıklar R.H.K., S.K., E.A., M.K. ve N.A.’nın 'çocuğa karşı eziyet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
İddianamede, "Şüphelilerin sistematik biçimde çocuklara kötü davrandıkları, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle eziyet ettikleri, bu durumun kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu" ifadeleri yer aldı. Davanın ilk duruşması Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.