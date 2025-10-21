Oyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava

Mersin'in Yenişehir ilçesi 50’nci Yıl Mahallesi’nde anne Şerife D., kızındaki davranış değişikliklerinden şüphelendi. Çocuğunu gönderdiği gündüz bakımevindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek isteyen Şerife D.'nin isteği reddedildi. Bunun üzerine 2021 yılı Ocak ayında kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderen Şerife D., çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz kaldığını fark edince diğer velilerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi. Anne Şerife D.'nin oyuncağa yerleştirdiği kayıt cihazı skandalı ortaya çıkardı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklara kötü muamelede bulunulduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, şüpheli E.A.’nın uyumayan çocuğun üstünü tamamen örttüğü, başını geriye çekerek zorla yatırdığı, çocukları ittiği ve çektiği belirlendi. M.K.’nin ise çocuklara vurduğu, ayaklarından tutup sert şekilde yatağa attığı ve kafalarına yorganla bastırdığı belirtildi.

5 KREŞ ÇALIŞANINA 'ÇOCUĞA KARŞI EZİYET' SUÇLAMASI

Hazırlanan iddianame Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 çocuğun mağdur sıfatıyla yer aldığı dosyada, tutuksuz sanıklar R.H.K., S.K., E.A., M.K. ve N.A.’nın 'çocuğa karşı eziyet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "Şüphelilerin sistematik biçimde çocuklara kötü davrandıkları, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle eziyet ettikleri, bu durumun kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu" ifadeleri yer aldı. Davanın ilk duruşması Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.