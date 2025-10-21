Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Oyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava

Oyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Oyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava
Kreş, Şiddet, Çocuk, Oyuncak Ayı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin’de 4 yıl önce bir kreşte 15 çocuğa yönelik şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonuna gelindi. Olayın, bir velinin kızının oyuncak ayısına yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıktığı belirtilirken, tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında 'çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi 50’nci Yıl Mahallesi’nde anne Şerife D., kızındaki davranış değişikliklerinden şüphelendi. Çocuğunu gönderdiği gündüz bakımevindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek isteyen Şerife D.'nin isteği reddedildi. Bunun üzerine 2021 yılı Ocak ayında kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderen Şerife D., çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz kaldığını fark edince diğer velilerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.

Oyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava - 1. Resim
Anne Şerife D.'nin oyuncağa yerleştirdiği kayıt cihazı skandalı ortaya çıkardı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklara kötü muamelede bulunulduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, şüpheli E.A.’nın uyumayan çocuğun üstünü tamamen örttüğü, başını geriye çekerek zorla yatırdığı, çocukları ittiği ve çektiği belirlendi. M.K.’nin ise çocuklara vurduğu, ayaklarından tutup sert şekilde yatağa attığı ve kafalarına yorganla bastırdığı belirtildi.

5 KREŞ ÇALIŞANINA 'ÇOCUĞA KARŞI EZİYET' SUÇLAMASI

Hazırlanan iddianame Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 çocuğun mağdur sıfatıyla yer aldığı dosyada, tutuksuz sanıklar R.H.K., S.K., E.A., M.K. ve N.A.’nın 'çocuğa karşı eziyet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "Şüphelilerin sistematik biçimde çocuklara kötü davrandıkları, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle eziyet ettikleri, bu durumun kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu" ifadeleri yer aldı. Davanın ilk duruşması Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İBB burs sonuçları sorgulama: Genç Üniversiteli 2025-2026 İBB Burs başvuru sonuçları açıklandı mı?Hepsiburada, iş ortaklarıyla Efsane Kasım öncesinde bir araya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
11 ilde "change" araç operasyonu! 40 zanlı yakalandı - 3. Sayfa11 ilde BMW operasyonu! Bu modeller hedefte10 yaşındaki çocuk tarlada el bombası buldu - 3. Sayfa10 yaşındaki çocuk tarlada el bombası bulduAksaray’da feci kaza: 10 gün sonra can verdi - 3. SayfaAksaray’da feci kaza: 10 gün sonra can verdiEskişehir'de tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı! Sedyedeyken bile telefonunu bırakmadı - 3. SayfaSedyedeyken bile telefonunu bırakmadıKırşehir'de tonlarca kaçak tütün ele geçirildi - 3. SayfaKırşehir'de tonlarca kaçak tütün ele geçirildiİstanbul'da akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuk kadın kılığına girerek hırsızlık yaptı - 3. SayfaKadın kılığına girerek hırsızlık kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...