Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı

Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı

Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel kreş ve gündüz bakımevlerinin devlet desteklerinden yararlanabileceğini duyurdu. Vergi muafiyetleri, sigorta primi teşvikleri ve KDV istisnaları gibi çeşitli avantajlar, Yatırım Teşvik Belgesi alan kuruluşlara sağlanıyor. Destekler e-Devlet üzerinden başvuru ile erişilebiliyor ve istihdam teşvikleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine yönelik devlet desteklerinin, vergi muafiyetlerinden sigorta prim teşviklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların, ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor.

VERGİ İNDİRİMİ VE KDV MUAFİYETİ

e-Devlet üzerinden alınabilen bu belge sayesinde girişimciler, vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan teşvikler kapsamında, 2017'den sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor. Kurumların serbest muhasebeci veya mali müşavirleriyle irtibata geçerek vergi beyannamelerinde istisna beyan etmeleri gerekiyor.

Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı - 1. Resim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları da KDV istisnasına tabi tutuluyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sunulan destekler ise özellikle istihdama katkı sağlıyor. Engelli bireylerin, gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alan vatandaşların istihdamı durumunda işverenlere sigorta primi teşviki sağlanıyor.

Bu kapsamda devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği de özel sektör işverenlerine önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yatırım gerçekleştiren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, söz konusu kararda belirtilen sürede prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, söz konusu kararda belirtilen oranlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Desteği kapsamında da özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istihdam ettiği personelin sigorta primleri gerekli şartlar sağlandığı takdirde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı - 2. Resim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de çeşitli teşviklerle girişimcileri destekliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Özel kreş ve gündüz bakımevi kurucularının devlet yardımları ve teşviklerinden faydalanabilmeleri için öncelikle e-Devlet üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi almaları gerekiyor. Bu belge sayesinde yatırım teşvik programlarına başvuruda bulunabilen şirketler vergi indirimi, vergi iadesi ve yer tahsisi gibi çeşitli teşviklerden faydalanabiliyor.

Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı - 3. Resim

Konuyla ilgili detaylı bilgiye e-Devlet ve ilgili bakanlıkların resmi internet sitelerinden ulaşılabiliyor. Başvuru süreci ve teşvik uygulamaları hakkında ise kurumların serbest muhasebeci ya da mali müşavir ile irtibata geçmesi gerekiyor.

