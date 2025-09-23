Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere'de kreşte dehşete düşüren olay! Küçük çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Lancashire bölgesindeki bir kreşte bilinci kapalı halde bulunan bir çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, ölümü şüpheli olarak değerlendirmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay,  İngiltere’nin Lancashire bölgesindeki Parbold Douglas İngiltere Kilisesi Akademisi'nde yaşandı. Çocuğu tepkisiz halde bulan öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Bir polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''19 Eylül günü saat 14.43'te, okulda bir çocuğun tepkisiz hale geldiğine dair ihbarlar üzerine Parbold'daki Lancaster Lane'e çağrıldık.
"Çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilmiyor ve zamanı geldiğinde HM Coroner'a bir dosya gönderilecek. Çocuğun ailesi, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep etti."

Küçük çocuğun ölümü şüpheli olarak değerlendirilmezken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

