ABD Başkanı Trump imzaladı! Antifa resmen terör örgütü ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Antifa’yı “iç terör örgütü” ilan eden başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray, Antifa’yı organize şiddet eylemlerinin arkasında olmakla suçladı ve kapsamlı soruşturma sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Antifa adlı sol görüşlü örgütü “iç terör örgütü” olarak tanımlayan başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın bu kararnamesi kamuoyuna duyuruldu.

Trump'ın kararnamesinde Antifa, "ABD hükümetinin, kolluk kuvvetlerinin ve hukuk sistemimizin devrilmesini açıkça talep eden militarist, anarşist bir girişim" olarak tanımlandı.

'ORGANİZE İÇ TERÖR ÖRGÜTÜ'

Kararname, Antifa'yı, "zorlama ve sindirme yoluyla politika hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış organize bir iç terör örgütü" şeklinde betimledi.

ABD Başkanı Trump, geçen çarşamba günü yaptığı bir paylaşımda, Antifa'yı "hasta, tehlikeli, radikal sol felaket" olarak nitelendirerek kara listeye almayı planladığını ve "kapsamlı bir soruşturma" başlatacağını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, "Antifa'ya finansman sağlayanların en yüksek yasal standartlar ve uygulamalar doğrultusunda kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Önceki hafta Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu.

Beyaz Saray, Antifa'yı son sekiz yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlayan bir açıklama yayınlamıştı.

