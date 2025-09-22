Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Charlie Kirk'ün anma töreninde dikkat çeken açıklama! Eşi, ''Affettim'' dedi, Trump öfke kustu

ABD’nin Arizona eyaletindeki State Farm Stadyumu’nda binlerce kişi, aktivist Charlie Kirk’ün cenaze töreni için toplandı. Törende konuşma yapan Kirk’ün eşi Erika Kirk, katili affettiğini vurgulayarak ''Nefretin cevabı nefret değildir.'' ifadelerinde bulundu. Erika’nın ardından açıklamalarda bulunan Trump ise, Kirk’ün rakiplerinden nefret etmediğini belirterek, ''Charlie'yle anlaşamadığım nokta da buydu. Rakiplerimden nefret ediyorum'' dedi. 

ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde on binlerce Amerikalı, 31 yaşındaki sağcı etkili isim Charlie Kirk'ü anmak için bir araya geldi. 
Cenaze töreninde konuşma yapan Kirk’ün eşi Erika, Charlie’nin vurulduğu esnada sevdiği işi yaptığını belirterek, ''Charlie, bu dünyadan hiçbir pişmanlık duymadan ayrıldı, ölmeye hazırdı'' dedi.

''NEFRETİN CEVABI NEFRET DEĞİLDİR''

Konuşmasının devamında kocasının katilini affettiğini söyleyen acılı kadın, ''Nefretin cevabı nefret değildir.'' ifadelerinde bulundu. 
Eşinin kurduğu Turning Point USA'nın yeni CEO'su olmaktan 'son derece onur duyduğunu' söyleyen kadın, sahneden inmeden önce binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Bu sırada konuşmayı devralan ABD Başkanı, Kirk'ün katilini 'radikal ve soğukkanlı bir canavar' olarak niteledi. Kendisi ve Kirk'ün siyasi düşmanlarına karşı bakış açılarının farklı olduğunu söyleyen Trump, "O, asil bir ruha ve büyük, çok büyük bir amaca sahip bir misyonerdi. Rakiplerinden nefret etmiyordu. Onlar için en iyisini istiyordu." dedi.

''RAKİBİMDEN NEFRET EDİYORUM''

Kendisinin ise böyle olmadığını vurgulayan Trump, ''Charlie'yle anlaşamadığım nokta da buydu. Rakibimden nefret ediyorum ve onlar için en iyisini istemiyorum.'' şeklinde konuştu.

Trump, Kirk suikastının aslında tüm Amerikalı muhafazakarları hedef aldığını belirterek, ''Silah aslında sadece Charlie’ye değil, hepimize doğrultulmuştu…'' ifadelerinde bulundu. 

