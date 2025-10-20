Edirne'de akılalmaz iddia! Kreşte öğretmen, 3 yaşındaki çocuğu ısırdı

Akıllara durgunluk veren olay Edirne'de yaşandı. İddiaya göre, kızını kreşten almaya giden Y.K, çocuğunun ağladığını fark etti.

ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D.'den şikayetçi oldu.

KREŞTE İNCELEME BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.