Amasya’da karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki kadının, yapılan ameliyatla karnından 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Uzmanlar, yumurtalık ve rahim kaynaklı kitlelerin geç fark edilebildiğine dikkat çekerek düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Hanım Doğan'ın (60) şişlik oluşan karnı giderek büyüdü. Bunun üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

KARNININ İÇİNİ SARMIŞ

Yapılan kontrollerde karnın içini saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

“HİÇ AĞRIM YOKTU”

Sağlığına kavuşan Doğan, "Hiç ağrım yoktu. Sadece karnımda şişlik hissettim. Yapılan ameliyatta karnımdan bu kitle çıkarıldı" dedi.

"SİNSİ TEHLİKE GEÇ FARK EDİLİYOR”

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğunu belirterek 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Kara, "Yumurtalık kistleri karın boşluğunda büyüdükleri için geç fark edilir. Biz buna ‘sinsi tehlike' diyoruz. Hastamız şanslıydı. Bütün vücuda yayılmamış bir tümörle karşılaştık. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.

