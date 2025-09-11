Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne'de aile vahşeti! Siyanür, bıçak, balta, kızgın yağ... Sofradan ölüme kalktılar

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de psikolojik sorunları olan O.Ç. yemek sonrası ailesine "Yemeğinize siyanür kattım" dedi. Dehşete kapılan anne, baba, ağabey tuvalete koşmak istedi ancak şüpheli ailesine bıçak ve baltayla saldırdı. Oğlunu durdurmaya çalışan baba, yüzüne kızgın yağ döktü. İşte dehşete düşüren olayın tüm detayları.

Akılalmaz olay Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olan O.Ç., yemek sonrası ailesine siyanür paketi gösterip "Yemeklere kattım" dedi. Aile panikle kusmak için tuvalete koştu. 

O.Ç. daha sonra kapıları kilitleyerek ailesinin üzerine saldırdı. Önce banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı.

BALTAYLA SALDIRIP EVİ ATEŞE VERDİ

Annesi Ş.Ç.'ye de baltayla saldırarak ağır yaraladı. O.Ç, evi de ateşe verdi.

Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı.

Edirne'de aile vahşeti! Siyanür, bıçak, balta, kızgın yağ... Herkes yaralı, sofradan ölüme kalktılar - 1. Resim

TÜM AİLE YARALANDI

Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Edirne'de aile vahşeti! Siyanür, bıçak, balta, kızgın yağ... Herkes yaralı, sofradan ölüme kalktılar - 2. Resim

ANNE AĞIR YARALI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

