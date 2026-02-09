BMW, X5 ve X7 modellerini yeniden Türkiye pazarına getirdi. ABD'den ithal edilen otomobillere yüzde 60 ek gümrük vergisinin kaldırılmasının ardından, 8 yıl sonra 2 model Türkiye’ye döndü. Yeni araçların Türkiye satış fiyatının ise 15 milyon 500 bin TL civarından başlaması bekleniyor. Bu tutar, Türkiye’de ortalama 3 konut fiyatına da denk geliyor…

Premium otomobil tutkunlarının uzun süredir beklediği haber geldi. BMW, X5 ve X7 modellerini yeniden Türkiye pazarına getirdi.

Hem şehir hayatının hem de arazi şartlarının lüks araçları; en ileri teknolojileri, yüksek donanımları ve hibrit destekli dizel motorlarıyla satışa sunuldu. BMW X5 “M Sport” ve X7 ise “M Excellence” paketleriyle bayilerdeki yerini aldı.

ÇOK YÖNLÜ ÖZELLİKLER

BMW X5; adaptif LED farları, aydınlatmalı ızgaraları ve 22 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle sportif ve modern bir duruş sergiliyor. İnceltilmiş üç boyutlu arka aydınlatmalar ve off-road sürüşlere uygun yerden yüksek yapısı, modelin çok yönlü karakterini vurguluyor.

BMW X7 ise çift far tasarımı, aydınlatmalı böbrek ızgaraları ve 23 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle “Premium” ailesinin iddialı üyesi olarak konumlanıyor.

4 ÇEKERLİ, DİZEL MOTORLU…

Her iki modelde de BMW’nin dört tekerlekten çekiş sistemi “xDrive” ile yüksek performanslı dizel motor teknolojisi bir araya geliyor. 3 litre hacminde hibrit dizel motor ünitelerine sahip BMW X5 xDrive 40d ve BMW X7 xDrive 40d; BMW’nin güncel tasarım dili ve gelişmiş donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

YENİ DÜZENLEME ETKİLİ OLDU

BMW’nin her 2 modeli de ABD’de üretiliyor. Geçen yıl 22 Eylül'de yapılan düzenleme ile, ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi kaldırılmıştı. Bu vergi, 2018 yılından bu yana devredeydi. Söz konusu düzenleme ile 2 modelin yeniden Türkiye’ye geldiği ifade ediliyor.

Öte yandan yine ABD’den ithal edilen araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanıyor. Bunun üzerine %10 gümrük vergisi de ekleniyor.

MUHTEMEL FİYATLARI

BMW X5’in ABD’de satış fiyatı 68 bin 600 dolar ve BMW X7’nin 87 bin 500 dolardan başlıyor. Söz konusu modellerin Türkiye satış fiyatının ise 15 milyon 500 bin TL civarından başlaması bekleniyor.

Endeksa verilerine göre Ocak 2026’da Türkiye’de 0-4 yaş bandında ortalama daire fiyatı 4 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşiyor. BMW’nin söz konusu yeni modellerin fiyatı, 3 daireye karşılık geliyor.

