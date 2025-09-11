Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'deki karakol saldırısının failinin evi cephanelik gibi! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

İzmir'deki karakol saldırısının failinin evi cephanelik gibi! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

İzmir'de iki polisi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül'ün polislere attığı EYP'yi evde kendisinin yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın evinde ayrıca 4 silah, 1 silah dürbünü ve 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

İzmir'in Balçova ilçesindeki karakol 16 yaşındaki Eren Bigül'ün tarafından silahlı saldırıya uğradı. Katilin DEAŞ bağlantısı olduğu iddia edilirken gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'den küçük olan 16 çocuk ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

11 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. 2 polisi şehit eden saldırgan Eren Bigül'ün yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlandığı, normal servise alındığı öğrenildi.

İzmir'deki karakol saldırısının failinin evi cephanelik gibi! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - 1. Resim

DEAŞ ÜYESİYLE İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

İstanbul'da gözaltına alınarak İzmir'e getirilen ve DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen İran uyruklu Khaleg Nooriboorojerdi (32) ile Bigül'ün tüm bağlantıları araştırılıyor.

16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'ün evinden çıkanlar ise şoke etti.

İzmir'deki karakol saldırısının failinin evi cephanelik gibi! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - 2. Resim

EV DEĞİL CEPHANELİK

Sabah'ın haberine göre, Bigül'ün evinden 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

Ayrıca Bigül'ün saldırı esnasında polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin yaptığı öğrenildi.

İzmir'deki karakol saldırısının failinin evi cephanelik gibi! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - 3. Resim

ŞÜPHELİ IP ADRESİNDEN BULUNDU

Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.

İzmir'deki karakol saldırısının failinin evi cephanelik gibi! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - 4. Resim

Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

