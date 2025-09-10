İzmir'deki karakol saldırısında yeni gelişme! Hainin iletişimde olduğu İranlı böyle yakalandı

Önceki gün 16 yaşındaki Eren Bigül, saat 08.30 sıralarında Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olurken, 2 polis de yaralandı.

27 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüphelinin sorgusu devam ederken, gözaltındaki şüpheliler arasında DEAŞ üyesi olduğu ve saldırganı yönlendirdiği öne sürülen İstanbul'da gözaltına alınan İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Eren Bigül'ün ile anne, babası ve yakın 2 arkadaşı da bulunuyor.

İRANLIYI IP ADRESİ ELE VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında siber uzmanları tarafından yapılan incelemede İranlı Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden belirlendiği öğrenildi.

Hamza Bigül

"NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Saldırganın birlikte yaşadığı ve evinde kaldığı dedesi Hamza Bigül (85) ise çok üzgün olduklarını belirterek "Evdeydim. Silah seslerini duyunca küçük kardeşi korkarak uyandı. Biz de oğlumla pencereden baktık. Şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum. Çok sakin bir çocuktu, takdir getirirdi. Şaşırdım. Sanırım silahlara meraklıydı. Şehitlerimize çok üzüldüm. Kendi de yaralandı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ODASINDA TÜFEK BAKIM SETLERİ BULUNDU

Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulunmuştu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekerken, hainin saldırı öncesi silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

YARALI POLİSTEN SEVİNDİREN HABER

Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polisten yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Amilağ, dün sabah uyandırıldı. Amilağ'ın ailesiyle görüştüğü öğrenildi.