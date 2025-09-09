İzmir'deki polis katilinin babasının paylaşımları ağızları açıkta bıraktı: 10 yıl önce uyarmışlar! "Başına musibet açacak"

Türkiye dün kara bir güne uyandı. İzmir Balçova'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül, silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iki polisimiz şehit oldu. Saldırganın kullandığı silahı babasının 10 yıl önce aldığı ortaya çıktı.

İzmir Valisi Süleyman Elban saldırgan hakkında "Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok" bilgilerini vermişti.

Saldırının faili Bigül'ün 10 yıl öncesine ait fotoğrafları "Suçlu aile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

ANNESİ, BABASI, ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınmıştı.

Saldırganla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 27’ye çıktı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Babasının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise saldırganın nasıl yetiştiğine ilişkin ipuçlarını gözler önüne serdi. Bir paylaşımında oğlunun elinde ve ağzında ölü sığırcık kuşları görülen fotoğrafta "Bugün av iyiydi maşallah" notu yer alıyor. Paylaşıma gelen yorumlarda babanın uyarıldığı görülüyor.

Bir başka paylaşımda ise yaklaşık 5 yaşında olan E.B.'nin elinde oyuncak silah bulunuyor.