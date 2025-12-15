Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 16 Salı günü Başkent genelinde gerçekleşecek su kesintisini duyurdu. Yenimahalle, Etimesgut, Polatlı ve Pursaklar başta olmak üzere birçok ilçede musluklarından su akmayan vatandaşlar, "Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek? " sorusuna cevap aranıyor.

Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek? sorusu, kent genelinde yaşanan planlı ve arıza kaynaklı kesintilerin ardından vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), tarafından yapılan açıklamalar kapsamında, su kesintilerinin süresi ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Ankarada su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Polatlı, Yenimahalle, Etimesgut ve Altındağ ilçelerinde sular sırasıyla 08.00, 01.00, 20.45 ve 23.00'da gelecektir.

16 ARALIK POLATLI SU KESİNTİSİ

Polatlı'nın Gülveren Mahallesi’nin bir bölümünde, Fındıklı Sokak’taki dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle 15 Aralık 14.00–20.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarına devam etmektedir.

16 ARALIK YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle’de yoğun su kullanımIı kapsamında, 15 Aralık 18.00 ile 16 Aralık 08.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su basıncı düşüşü ve yer yer kesintiler yaşanabileceği belirtildi. Ekipler sürecin normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

16 ARALIK ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Etimesgut’ta yoğun su kullanımı gerekçe gösterilerek, 15 Aralık 18.40 ile 16 Aralık 01.00 saatleri arasında bazı mahallelerde geçici su basıncı düşüşü yaşanacaktır.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Yoğun su kullanımı nedeniyle Doğantepe, Başpınar, Battalgazi mahallelerinde 20:45 ile 23:00 saatleri arasında sular kesilecektir.

