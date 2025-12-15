İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 15 Aralık 2025 Pazartesi günü kent genelinde gerçekleşecek su kesintisini duyurdu. Haftalık ilk gününde musluklardan su akmayan İzmirliler, arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

15 Aralık İZSU su kesintisi listesi araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan duyuruların ardından, bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İZSU su kesintilerin nedeni, süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili güncel bilgiler İZSU'nun resmi açıklamaları doğrultusunda yakından takip ediliyor.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi duyurusuna göre, planlı su kesintisi 23.00 - 05.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Kesintiden hemen sonra sabah saatlerinde suyun kademeli olarak verileceği tahmin ediliyor.

15 aralık gecesi İzmir'de Su kesintisinden etkilenen ilçeler şu şekildedir;

Karabağlar

Konak

Bornova

Balçova

Narlıdere

Güzelbahçe

Buca

Gaziemir

Karşıyaka

Çiğli

Bayraklı

Menemen

Menderes

İzmir'de kesintiden etkilenecek mahalleler İZSU’nun resmi internet sitesinde üzerinden paylaşıldı.

