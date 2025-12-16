Gırtlak kanserinde erken tanının yaşam süresini belirleyici olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Gökhan Kutlar, özellikle 40 yaş üstü ve sigara kullanan bireylerin düzenli KBB muayenesi ve ses teli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Gırtlak kanserinde erken tanının hayat süresini doğrudan etkilediğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Kutlar,40 yaş üzerinde olup günde yarım paketten fazla sigara içenlerin yılda iki kez Kulak Burun Bilim Dalı muayenesi ile endoskopik ses teli kontrolünü ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Gırtlak kanserinin genellikle ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, yutkunma güçlüğü ve uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Opr. Dr. Kutlar, "Bu şikâyetlerin özellikle sigara kullanan bireylerde dikkate alınması büyük önem taşır. Erken evrede fark edilen gırtlak kanseri, lazer tedavisiyle yüzde 90’ın üzerinde başarıyla tedavi edilebilmektedir" dedi.

