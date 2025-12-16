Muş'un Korkut ilçesindeki Kazan rampasında etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 20 araç, bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kazan rampasında ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kalan sürücülerin ihbarı üzerine Muş İl Özel İdaresi ile jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

20 ARAÇ KURTARILDI

Ekipler tarafından yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda rampada mahsur kalan yaklaşık 20 araç, bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

