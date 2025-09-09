İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı! "Ben bittim"

İzmir Balçova'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül, polis karakoluna pompalı tüfekle saldırdı. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaşırken saldırganın dedesi gözyaşlarıyla yaşananları anlattı.

"SAKİN SAKİN GELİR OTURURDU"

CNN Türk'e konuşan dede sözlerine "Ben bittim" diyerek başladı ve saldırgan torunu hakkında şunları söyledi:

"Ben bittim, bütün gece bir gram uyku yok. Evden çıkarken bir şey söylemedi. Şimdi gittim karakola sordum, göreyim dedim. 'Burada yok, bilmeyiz biz' dediler.

(Siz silah seslerine mi uyandınız?) Tabii çok sert çıktı silahlar. 2 yaşındaki kız kardeşi bile kalktı. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Sakin ve öyle gelip gidiyordu. Okuldan hep takdirname getirdi.

(Son dönemde garipsediğiniz hareketleri var mıydı?) Yoktu, sakin sakin gelir otururdu. Çok memnundum torunumdan ama ne oldu onu bilemiyorum. Aklım yetmiyor, aklım da gitti zaten.

Nasıl üzülmeyeyim, ben onu nasıl büyüttüm. O zaman annesi-babası 100 lira aylık alıyordu. Ben namaz kıldığım için beni tanıyanlar zekat veriyordu. Öyle öyle idare ediyordum.

"POLİS ABİNİN EVİ DE MAHVOLDU"

Namazı kıldım, polis abi geldi. Beni terör şubesine götürdü, saat 11.00'de getirdi sonra. Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı. Polis abinin evi de mahvoldu. Eren'i görmek istedim. Gittim şimdi karakola, 'Biz bilmeyiz' dediler. Hepsi bana iyi davrandı, kötü davranan olmadı. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Allah'ım bana sabır versin."