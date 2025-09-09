Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı! "Ben bittim"

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı! "Ben bittim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı! &quot;Ben bittim&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın dedesi, gözyaşları içinde yaşadığı şoku anlattı. Torununda böyle bir şey beklemediğini söyleyen dede, "Evden çıkarken bir şey söylemedi. Şimdi gittim karakola sordum, göreyim dedim. 'Burada yok, bilmeyiz biz' dediler" ifadelerini kullandı.

İzmir Balçova'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül, polis karakoluna pompalı tüfekle saldırdı. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaşırken saldırganın dedesi gözyaşlarıyla yaşananları anlattı. 

"SAKİN SAKİN GELİR OTURURDU"

CNN Türk'e konuşan dede sözlerine "Ben bittim" diyerek başladı ve saldırgan torunu hakkında şunları söyledi:

"Ben bittim, bütün gece bir gram uyku yok. Evden çıkarken bir şey söylemedi. Şimdi gittim karakola sordum, göreyim dedim. 'Burada yok, bilmeyiz biz' dediler.

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı!

(Siz silah seslerine mi uyandınız?) Tabii çok sert çıktı silahlar. 2 yaşındaki kız kardeşi bile kalktı. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Sakin ve öyle gelip gidiyordu. Okuldan hep takdirname getirdi. 

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı!

(Son dönemde garipsediğiniz hareketleri var mıydı?) Yoktu, sakin sakin gelir otururdu. Çok memnundum torunumdan ama ne oldu onu bilemiyorum. Aklım yetmiyor, aklım da gitti zaten.

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı!

Nasıl üzülmeyeyim, ben onu nasıl büyüttüm. O zaman annesi-babası 100 lira aylık alıyordu. Ben namaz kıldığım için beni tanıyanlar zekat veriyordu. Öyle öyle idare ediyordum. 

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı!

"POLİS ABİNİN EVİ DE MAHVOLDU"

Namazı kıldım, polis abi geldi. Beni terör şubesine götürdü, saat 11.00'de getirdi sonra. Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı. Polis abinin evi de mahvoldu. Eren'i görmek istedim. Gittim şimdi karakola, 'Biz bilmeyiz' dediler. Hepsi bana iyi davrandı, kötü davranan olmadı. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Allah'ım bana sabır versin."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumuRomanya, Karadeniz için Türkiye’den korvet alıyor! 223 milyon avroluk anlaşma imzalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi - GündemErdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dilediGürsel Tekin İl Başkanı olarak Taksim'de! Özgür Özel sorusuna dikkat çeken cevap - GündemÖzgür Özel sorusuna dikkat çeken cevapOkullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü - Gündemİstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştüGürsel Tekin mal varlığını açıkladı: Kıskanmayın bir gün sizin de olur - GündemGürsel Tekin mal varlığını açıkladıİzmir'deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin - Gündemİzmir'deki olayın ardından ailelere uyarıBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak - GündemBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...