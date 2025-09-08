İzmir'deki saldırgan ile irtibatlı İran uyruklu şahıs İstanbul'da gözaltına alındı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İzmir’de iki polisi şehit eden saldırgan ile irtibatı olduğu tespit edilen İran uyruklu 32 yaşındaki kadın, İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırının failiyle bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K.N. (32) Esenyurt'ta gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İZMİR'DEKİ SALDIRGAN İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru