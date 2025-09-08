Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'deki saldırgan ile irtibatlı İran uyruklu şahıs İstanbul'da gözaltına alındı

İzmir'deki saldırgan ile irtibatlı İran uyruklu şahıs İstanbul'da gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki saldırgan ile irtibatlı İran uyruklu şahıs İstanbul&#039;da gözaltına alındı
İstanbul, Esenyurt, Gözaltı, İran, Saldırgan, Hizbullah, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir’de iki polisi şehit eden saldırgan ile irtibatı olduğu tespit edilen İran uyruklu 32 yaşındaki kadın, İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırının failiyle bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K.N. (32) Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'deki saldırgan ile irtibatlı İran uyruklu şahıs İstanbul'da gözaltına alındı - 1. Resim

İZMİR'DEKİ SALDIRGAN İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ 

Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

İzmir'deki saldırgan ile irtibatlı İran uyruklu şahıs İstanbul'da gözaltına alındı - 2. Resim

Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

