Görgü tanıkları hain saldırıyı anlattı: Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı

Görgü tanıkları hain saldırıyı anlattı: Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı

İzmir'de karakola düzenlenen saldırıda 2 polisimiz şehit olurken, 16 yaşındaki saldırgan yaralı olarak yakalandı. Korkunç saldırıyı anlatan görgü tanıkları, "Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı" dedi. Öte yandan zanlının oyun bağımlısı olduğu iddia edildi.

İzmir Balçova'da 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi 16 yaşındaki E.B, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban toplam 6 kişinin yaralandığını duyururken, saldırganın aynı sokakta oturduğunu açıkladı. 

Yaşanan hain saldırı ülkemizi derinden sarsarken olayla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor. 

"BABASI OĞLUNU GÖRÜNCE BAYILDI"

A Haber'e konuşan görgü tanıkları o anları anlatırken "İlk başta karakola sıktı. Çocuklarımız bağırmaya başladı. 'Karakola saldırı var' diye. Balkonlara çıktık. Karşı komşum 'Aşağıda' deyince ona sıktı. Elinden yaraladı. Sonra koşa koşa evine doğru gidiyordu. Babasını biz gittik uyandırdık. Olaydan haberi yoktu. Polis arabasında oğlunu görünce bayıldı. Üzerinde maske ve sırt çantası vardı." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları hain saldırıyı anlattı: Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı - 1. Resim

OYUN BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan muhabir ise katil zanlısının oyun bağımlısı olduğu iddialarına yer vererek, "Salih İşgören Polis Merkezi tam karşı tarafta. Saldırganın ilk saldırıya başladığı nokta orası. Sırtında tüfekle orada ilk saldırılarını yapıyor. Oradan sonra bu tarafa doğru geliyor. Binalara ateş ediyor. Rahmetli olan Emniyet Müdürümüz ambulansın olduğu noktada, orada onu şehit ediyor. Daha sonra oturduğu apartman hemen yine o ambulansın olduğu yerde ikinci katta. Babası evde babası iniyor aşağıya. Çocuğun oyun bağımlısı ve sürekli oyun oynadığı bilgileri var internet üzerinden" dedi.

