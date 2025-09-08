2 polisimizi şehit eden alçakla ilgili dikkat çeken detay! Aynı sokakta oturuyormuş

İzmir Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisi Eren Bigül pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Kanlı saldırıda 2 polisimiz şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.

Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı." dedi.

AYNI SOKAKTA OTURUYORMUŞ

Saldırganla ilgili detayları da açıklayan Elban, şöyle devam etti: "Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.

"GÖZALTINA ALINMADI"

Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." cevabını verdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.

Öte yandan saldırganın hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.