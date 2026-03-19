MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 32'nci haftanın hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
- TFF 1'inci Lig'de maçlar 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri oynanacak.
- 21 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Serikspor-Sakaryaspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek.
- 21 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
- 22 Mart Pazar günü saat 13.00'da İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer maçını Fatih Tokail yönetecek.
- 22 Mart Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erokspor-Erzurumspor FK maçını Alper Akarsu yönetecek.
21 Mart Cumartesi
13.30 Serikspor-Sakaryaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Boluspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Berkay Erdemir
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Mart Pazar
13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail
13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu