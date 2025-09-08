İzmir'de polis merkezine saldırı! Şehit ve yaralılar var

Canlı Anlatım Özeti ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

08.09.2025 10:32

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

İçişleri Bakanı Yerlikaya şehitlerin kimliklerini açıkladı:

‎"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

08.09.2025 10:25

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, saldırıda aralarında vatandaşların da olduğu 6 kişinin yaralandığını, 16 yaşındaki saldırganın da gözaltına alındığını duyurdu.

08.09.2025 10:23

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI!

İki polisimizin şehit olduğu saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

08.09.2025 10:00

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kanlı saldırının gerçekleştirildiği karakoldan ilk görüntüler geldi.

08.09.2025 09:51

KARAKOLA SALDIRI! ŞEHİTLERİMİZ VAR

İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. İddiaya göre, saldırı 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildi.

Saldırıda iki polisimiz şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

