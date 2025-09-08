Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > İzmir'de polis merkezine saldırı! Şehit ve yaralılar var
CANLI ANLATIM

İzmir'de polis merkezine saldırı! Şehit ve yaralılar var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir, Balçova, Polis Merkezi, Saldırı, Haber
Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Balçova'da polis merkezine saldırı düzenlendi. Saldırı 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, 2 polisin şehit olduğunu, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. İşte dakika dakika tüm gelişmeler.

Canlı Anlatım Özeti
  • ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
  • SALDIRGAN GÖZALTINDA
  • SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI!
  • OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
  • KARAKOLA SALDIRI! ŞEHİTLERİMİZ VAR

08.09.2025 10:32

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

İçişleri Bakanı Yerlikaya şehitlerin kimliklerini açıkladı:

‎"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

08.09.2025 10:25

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, saldırıda aralarında vatandaşların da olduğu 6 kişinin yaralandığını, 16 yaşındaki saldırganın da gözaltına alındığını duyurdu. 

08.09.2025 10:23

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI!

İki polisimizin şehit olduğu saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de polis merkezine saldırı! Şehit ve yaralılar var - 1. Resim

08.09.2025 10:00

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kanlı saldırının gerçekleştirildiği karakoldan ilk görüntüler geldi.

İzmir'de polis merkezine saldırı! Şehit ve yaralılar var - 1. Resim

İzmir'de polis merkezine saldırı! Şehit ve yaralılar var - 2. Resim

08.09.2025 09:51

KARAKOLA SALDIRI! ŞEHİTLERİMİZ VAR

İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. İddiaya göre, saldırı 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildi. 

Saldırıda iki polisimiz şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. 

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yer: İzmir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş...Göçmenler artık kışlalarda barınacak! İngiltere’den radikal karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski belediye başkanının koruması kayıp! Hafızasını kaybetmiş - GüncelEski belediye başkanının koruması kayıp! Hafızasını kaybetmişTürk dünyasının manevi başkenti! Türkistan - GüncelTürk dünyasının manevi başkenti! TürkistanNaci Görür deprem fırtınasının ardından o isimlere sitem etti: Meslektaşlarına laf çaktırıyor - GüncelDeprem fırtınasının ardından o isimlere sitem ettiBuldan halkını üzen haber: Polis memuru Mehmet Çomak'ın acı sonu... Her şey yıllık izninde oldu - GüncelPolis memuru Mehmet Çomak'ın acı sonu...Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! O sözleri affetmedi, mahkemeye verdi - GüncelO sözleri affetmedi, mahkemeye verdiAK Parti'den Özlem Çerçioğlu açıklaması! "Farklı partilerden katılımlar olacak" - GüncelGündem olan iddiaya AK Parti'den cevap!
Sonraki Haber Yükleniyor...