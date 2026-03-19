Yatırım araçlarının bu haftaki performansı belli oldu. Bu hafta dolar ve euro yatırımcısına kazandırırken, altın ve borsa terse yatırdı. Özellikle altındaki kayıp yüzde 7,45'e ulaştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,35, altının gram fiyatı yüzde 7,45 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,30 ve euro/TL yüzde 0,16 değer kazandı.

BORSA HAFTAYI 13.047 PUANDAN TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 12.880,01 puanı ve en yüksek 13.298,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,35 altında 13.047,72 puandan tamamladı.

Bu hafta döviz kazandırdı, altın ve borsa kaybettirdi

ÇEYREK ALTIN 11 BİN 231 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,45 düşüşle 6 bin 705 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,42 azalışla 45 bin 174 liraya indi. Geçen hafta sonu 12 bin 135 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 7,45 azalarak 11 bin 231 liraya düştü.

DOLAR VE EURO

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 44,3200 lira, euro yüzde 0,16 yükselerek 50,8400 lira oldu.

