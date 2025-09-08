Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı

İzmir'deki Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda 2 polis memurumuz şehit olurken 2'si polis 3 kişi de yaralandı. Saldırının nerede olduğu ve sebebi araştırıldı. İzmir'de karakola saldıran Eren Bigül kimdir? diye aratmalar da başladı. İşte İzmir'deki son dakika haberin detayları...

EREN BİGÜL KİMDİR?

Eren Bigül 16 yaşındadır. İzmir Balçova'da ikamet etmektedir. Adı İzmir Salih İşgören Balçova Polis Merkezine düzenlediği alçak saldırıdan sonra aranmaya başlamıştır. Eren Bigül çatışmada yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştır. Eren Bigül'ün saldırı düzenlediği karakolun bulunduğu sokakta oturduğu ortaya çıktı. Herhangi bir suç kaydı da bulunmadı.

İZMİR'DEKİ SİLAHLI SALDIRI NEREDEN OLDU?

İzmir'deki hain saldırı Balçova ilçesinde meydana geldi. Evinden getirdiği babasına ait pompalı tüfek ile Salih İşgören Polis Merkezi önüne gelen Eren Bigül isimli şahıs kurşun yağdırmaya başladı. Alçak saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu.

İZMİR'DEKİ SALDIRIDA YARALILARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

İzmir'deki saldırıda ikisi polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralıların ikisinin kimliği belli oldu. Karakolda görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı bacağından vuruldu. Bir sivil vatandaşın da elinden yaralandığı öğrenildi.