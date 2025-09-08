Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı

Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eren Bigül kimdir? İzmir&#039;de polis karakoluna saldırdı
İzmir, Saldırı, Silahlı Saldırı, Polis Memuru, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de bu sabah korkunç bir saldırı düzenlendi. Salih İşgören Balçova Polis Merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisimiz şehit oldu. Saldırının sebebi kadar saldırganın kimliği de merak edildi. İzmir'de polis karakoluna saldıran şahıs 16 yaşındaki Eren Bigül çıktı. Peki Eren Bigül kimdir? İşte ayrıntılar...

İzmir'deki Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda 2 polis memurumuz şehit olurken 2'si polis 3 kişi de yaralandı. Saldırının nerede olduğu ve sebebi araştırıldı. İzmir'de karakola saldıran Eren Bigül kimdir? diye aratmalar da başladı. İşte İzmir'deki son dakika haberin detayları...

Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı - 1. Resim

EREN BİGÜL KİMDİR?

Eren Bigül 16 yaşındadır. İzmir Balçova'da ikamet etmektedir. Adı İzmir Salih İşgören Balçova Polis Merkezine düzenlediği alçak saldırıdan sonra aranmaya başlamıştır. Eren Bigül çatışmada yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştır. Eren Bigül'ün saldırı düzenlediği karakolun bulunduğu sokakta oturduğu ortaya çıktı. Herhangi bir suç kaydı da bulunmadı. 

Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı - 2. Resim

İZMİR'DEKİ SİLAHLI SALDIRI NEREDEN OLDU?

İzmir'deki hain saldırı Balçova ilçesinde meydana geldi. Evinden getirdiği babasına ait pompalı tüfek ile Salih İşgören Polis Merkezi önüne gelen Eren Bigül isimli şahıs kurşun yağdırmaya başladı. Alçak saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu.

Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı - 3. Resim

İZMİR'DEKİ SALDIRIDA YARALILARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

İzmir'deki saldırıda ikisi polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralıların ikisinin kimliği belli oldu. Karakolda görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı bacağından vuruldu. Bir sivil vatandaşın da elinden yaralandığı öğrenildi. 

Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı - 4. Resim

Eren Bigül kimdir? İzmir'de polis karakoluna saldırdı - 5. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Açık öğretim üniversitesi kayıtları ne zaman?Trump’ı golf sahasında öldürmeye çalıştı! Uçaksavar planı kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Coğrafya defteri kareli mi çizgili mi olur? - HaberlerCoğrafya defteri kareli mi çizgili mi olur?Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde kaçı yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlanıyor? - HaberlerTürkiye’de üretilen elektriğin yüzde kaçı yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlanıyor?Fizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur? - HaberlerFizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur?2025 Eylül emekli maaşı banka promosyonları: Hangi banka kaç lira veriyor? 30 bin TL’ye varan ödeme listesi belli oldu - Haberler2025 Eylül emekli maaşı banka promosyonları: Hangi banka kaç lira veriyor? 30 bin TL’ye varan ödeme listesi belli olduKimya defteri kareli mi, çizgili mi olur? - HaberlerKimya defteri kareli mi, çizgili mi olur?Biyoloji defteri kareli mi çizgili mi olur? - HaberlerBiyoloji defteri kareli mi çizgili mi olur?
Sonraki Haber Yükleniyor...