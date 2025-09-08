İzmir Balçova'daki saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Bağlantıları araştırılıyor

İzmir Balçova’da 16 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle polis merkezine düzenlediği saldırıda Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul’da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada “Bugün İzmir'den hepimizi sarsan bir haber aldık. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faili 16 yaşındaki şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İZMİR'DEKİ SALDIRI

İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Şehit olan polis memurlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet yaralı polislerimize şifa diliyorum. Saldırının faili olarak 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 81 ilimizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz. Maarif ordumuzun öncü ve aktif önderi olan öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi göre hocalarımız her türlü taktire ziyadesiyle laiktir. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen gelişen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok katmanlı bir metot tertip ediyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında düzenleme yapıyoruz. Bugüne kadar ders kitaplarımızı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırarak velileri yükten kurtardık. Eğitime ayrılan toplam bütçe 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Adaletsiz uygulamalara ve kat sayı zulmüne son verdik.

Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğitim teknikleri, bilgiye ulaşma her geçen gün çeşitleniyor. Yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın eminim sizlerde farkındasınızdır. Merak, ilmin ve ilmin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi yeni şeyler keşfetmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir.

Oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı bu formülde gizlidir. Genç yavrularımızın da bu prensiple hareket edeceğine inanıyorum. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında farklı roller üstleneceksiniz. Birçok alan ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla size güvenen milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız. 'Türkiye Yüzyılı'nı sizler hayata geçireceksiniz. Sizin hayallerinizi hedeflerinizi gerçekleştirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve kardeşleri katledilmiş kardeşlerinizi aklınızdan çıkarmayın."