Mersin’deki feci kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yaya geçidinde bekleyen vatandaşları ezdi Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Şoförün kadın olduğu ortaya çıkarken, ölenlerin kimlikleri de belli oldu.

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen vatandaşlara araba çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olduğu, hastanede vefat eden çocuğun ise Büşra Güney (15) olduğu öğrenildi. Burkan Acar (21), Yunus Bagi (35) ve Necla Öztürk (15) isimli yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



KADIN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yayalara çarpan 33 ATE 039 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (25) isimli kadının gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili valilk açıklamasında ise:" İlimiz Akdeniz ilçesi Bekirde kavşağı ışıklarında 02.02.2026 tarihinde saat 20.45 sıralarında bir aracın, başka bir aracı sollamaya çalışırken yaya geçidinde bulunan vatandaşlarımıza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır.Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz"denildi.

