İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, “Onun benimle kişisel bir hesabı var” diye çeşitli ithamlarda bulunduğu eski Başkan Tunç Soyer’den sert bir cevap geldi.

Cezaevinde bulunan Soyer, kendisini Cemil Tugay’ın hapse attırdığını söyleyerek, “İzmir susuzluk ve su baskınlarıyla kırılıyor. Siz hâlâ benimle uğraşıyorsunuz. Yedi aydır suçsuz yere tutuklu bulunuyorum. Normal bir insan düşmanıyla bile bu koşullarda çatışmaz, ona sataşmaz. Cemil Bey, bu şehir sizden polemik ve bahane değil; hizmet bekliyor, çözüm bekliyor. Bitmek bilmez öfkenizi frenleyin ve asli görevinizi yapın. Görev sürenizin neredeyse yarısı bitti. Yeter artık, bu saçmalıktan, benimle uğraşmaktan vazgeçin! İzmir bunu hak etmiyor” dedi.