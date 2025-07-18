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İzmir'deki yolsuzluk soruşturması... Tunç Soyer dahil 65 kişi için 45 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;deki yolsuzluk soruşturması... Tunç Soyer dahil 65 kişi için 45 yıla kadar hapis istemi
Yolsuzluk, İzmir, Tunç Soyer, CHP, İddianame, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı. 11'i tutuklu 65 sanık için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında "Nitelikli dolandırıcılık ve bu suçlara teşebbüs etmek" suçlarından 3 yıl ile 45 yıl arasında hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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