Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği memurlara yarı zamanlı çalışma müjdesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen madde kapsamında hazırlanan "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik", 18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yönetmeliğe göre, doğum sonrası veya evlat edinme durumunda devlet memurları, çocuk ilkokul çağına başlayana kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Bu süreçte memurun kadrosu ve unvanı korunacak, maaşı ise çalıştığı süreye göre orantılı şekilde ödenecek.

Yarı zamanlı çalışmaya ilişkin talepler kurumlara yazılı olarak yapılacak. Kurumlar, başvuruyu en geç bir ay içinde sonuçlandıracak. Başvurunun kabul edilmesi durumunda yarı zamanlı çalışmaya geçen memur, çocuğu ilkokula başlayıncaya kadar bu haktan yararlanabilecek. Ancak bu haktan yararlananlar, aynı çocuk için yeniden tam zamanlı çalışmaya dönmeleri halinde tekrar bu haktan faydalanamayacak. Haftalık çalışma günü 3’ten az olamayacak.

Memur günde 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacak. Yetkili amir hizmet ihtiyacına veya memurun talebine göre çalışma gün ve saatlerinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 defa değişiklik yapabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacak.

Yarı zamanlı çalışma süresince devlet memurunun kadro statüsü, unvanı ve derece-kademesi aynen korunacak. Ancak bu süreçte maaş, emeklilik primleri ve sosyal yardımlar çalışılan süreye göre hesaplanacak. Ayrıca görevde yükselme, hizmet içi eğitim ve benzeri özlük haklarına ilişkin uygulamalar da çalışılan süre dikkate alınarak belirlenecek.