Memurlara yarı zamanlı çalışma müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doğumdan ilkokula kadar

Kabine Toplantısı sonrası 'Aile Yılı' adımlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu olan memurlara müjde verdi. Erdoğan "Memurlar, çocuklarının doğumundan ilkokula başladığı tarihe kadar yarı zamanlı (haftalık 20 saat) çalışabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Aile Yılı projelerine dair konuşan Erdoğan, çocuk sahibi olan memurlara yönelik müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek" diye konuştu.

ÇOCUĞU OLAN MEMURLAR HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞACAK?

Erdoğan "Kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. Memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.