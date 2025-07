Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası milyonları ilgilendiren açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, terör örgütünün silahlarını bırakıp yakmasının ardından ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı iki saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

86 MİLYON GAYRETMİZİ ÇOK İYİ BİLİYOR

"İyi olanın, doğru olanın, faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur ve çetindir, sabır ve irade ister. İyilik, millete hizmet etmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmaktır. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz.

Kimseye yüceden bakmadan kibirlenmeden, tekebbüre kapılmadan, gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Eksiklerimiz yapmayı çok istediğimiz halde irademiz dışında ortaya çıkan sebepler dolayısıyla yapamadıklarımız elbette oluyor. Ama gayretimizi 86 milyon vatandaşımız çok iyi biliyor.

MİLLETİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETME İRADEMİZ İLK GÜNKÜ GİBİ

Milletimizin sorunlarına çözüm üretme irademiz ilk günkü gibi canlıdır güçlüdür. Türkiye'nin itibarını artırmak, kardeşlikle büyümek, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör örgütü gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Kuvvet uygulanması gerekiyorsa uyguluyoruz. Konuşulması gerekiyorsa konuşuyoruz.

ASLA SİYASİ İKBAL PEŞİNDE DEĞİLİZ

Milletimiz şunu bilsin ki; Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin ve memleketin istikbalini garanti altına alma peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde evlatlarımıza üzerinde mutlu, müreffeh ve huzurlu bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Derdimiz millet sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun dirliği, birliği, huzuru için yapıyoruz "

TÜRK,KÜRT-ARAP İTTİFAKI TEK PARTİ FAŞİZMİNİN TEMSİLCİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ

Partimizin son grup toplantısını gerçekleştirdik. Hafta sonu 32. istişare toplantımızı yapmak üzere Kızılcahamam'daydık. Partimizin kurmay kadrosuyla önemli istişarelerimiz oldu. Açılış ve kapanış hitabımızda başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere ülkemizin en kritik meselelerini enine boyuna değerlendirdik. Konuşmamızda ayrıca yeni dönemin tarihi, siyasi, fikri çerçevesini çizdik. Tabi bundan birileri yine rahatsız oldu. Türk, Kürt, Arap ittifakına yönelik mesajlarımız dışarıda kandan ve çatışmalardan beslenenleri, içeride ise tek parti faşizmin temsilcilerini ciddi manada tedirgin etti.

Çıktılar, sanki suçmuş gibi bizi ümmetçilikle itham ettiler. Cumhuriyet tehdit altında diyerek korku yaymaya çalıştılar. Son 5 gündür öyle saçma argümanlar, öyle absürt iddialar duyduk ki bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet kavramından ne ümmet mehfumundan haberdarlar. İkisini birbirinin zıttı görecek kadar da bilgisizler. Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini de savunmanın mümkün olduğunu, hatta bunun bizim için görev olduğunu anlayamayacak kadar mizansızlar, milletten ve milletin inanç dünyasından kopuk durumdalar.

LGS'DE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERE SÖYLEMEDİKLERİNİ BIRAKMADILAR

LGS'de başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da hemen imam hatip düşmanlığına geldi. İşi buralara kadar getirdiler. Bursa'daki okulun astığı tebrik pankartı çarpırtılarak evlatlarımız hedef gösterildi. Çocuklarımızın temiz ve masum duygularını istismar ettiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın ümitlerinin heba edilmesine izin vermeyiz. Tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye, sınav güvenliğinde parmakla gösterilen bir ülkedir. Her yıl milyonlarca kişinin girdiği sınavları hiçbir sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Siyasetin limanı, ahlak ve vicdandır. Siyasetin gözetmesi gereken hudutları vardır. Hepimizin bu görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Duyumla, dedikoduyla siyaset yapılmaz. Böylesine hassas bir konuda ise hiç yapılmaz. Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara şunu diyorum; bu ülkenin çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, Türkiye'ye zarar vermeyin. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. LGS sınavına giren evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum, her birine başarılar diliyorum. Evlatlarım, biz size güveniyoruz ve sizi seviyoruz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Her biriniz inşallah ileride çok iyi yerlere gelecek, hem bizim hem de ailenizin gurur kaynağı olacaksınız.

15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYENLERİ AFFETMEYECEĞİZ

FETÖ'cü hainleri bozguna uğrattığımız 15 Temmuz Milli İrade Destanını 86 milyon olarak gururla idrak ettik. O gece toprağa düşen 253 kahramanı bir kez daha rahmetle andık. Gazilikle müşerref olan 2740 kardeşlerimize şükranlarımızı arz ettik. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkarken, şehit olan tüm kahramanlarımıza rahmet diliyoruz. İnsan bir kere ölür, ama adam gibi ölür diyen, öleceksek milletimiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan yiğitleri daima şükranla anacağız.

15 Temmuz'a oyun, tiyatro, danışıklı dövüş diyerek çamur atanları affetmeyeceğiz, esefle anacağız. Su uyur, FETÖ uyumaz gerçeğinden hareketle örgütle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. 155 bin kamuyla ilişiği kesildi. 28 bini görevlerine tekrar iade edildi. 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildi. 11 bin örgüt mensubu ceza infaz kurumlarında halen. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayelerinde büyüdü. Özellikle 1980 darbesiyle 28 Şubat müdahalesi FETÖ'yü palazlandırdı. Örgüt bunlardan sonra devlete sızmayı başardı. Gerek 17-25 darbe girişimi aktörlerine gerekse 15 Temmuz ihaneti elebaşlarına baktığımızda bunları görebiliyoruz. İmam hatiplerin kapatılması, üniversitelerde başörtü zulmü gibi uygulamaların gerisinde de FETÖ'ye alan açma derdi vardır. Örgütün manevra alanını olabildiğince genişlettiler. FETÖ'nün yapmaya çalıştıkları bugünün ışığında daha anlam kazanıyor. 15 Temmuz destanı sadece milli iradeyi ipten almamış aynı zamanda bu Truva atının da kolunu ve bacağını kırmıştır. Mücadele henüz bitmiş değil. Köklerini kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.