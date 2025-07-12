Erdoğan'dan tarihi Türk-Kürt konuşması! Tüm salon ayağa kalkıp dakikalarca alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında Türk-Kürt kardeşliğine dair tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması büyük bir coşkuya neden olurken, salondakiler ayağa kalkıp dakikalarca alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Dün ilk PKK'lı grubun silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türk ve Kürt kardeşliğine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın tarihi konuşması salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"ŞAM, DİYARBAKIR, ERBİL, İSTANBUL, ANKARA ORTAK ŞEHRİMİZDİR"

Türklerin, Kürtlerin ve Arapların asırlardır kardeş olduğunu belirten Erdoğan, "Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'den sonra Semerkant, Buhara, Rey, İsfahan, Tebriz, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Ankara ve daha nicesi Türklerin ve Müslümanların medeniyet merkezi, ilim merkezi, devlet merkezi oldular. Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a, Malazgirt'e ulaştıktan sonra orada Kürt kardeşleri ile Arap kardeşleri ile kaynaştılar. Malazgirt zaferi, Kudüs'ün İstanbul'un fethi, İstiklal Savaşı; Kürt, Türk, Arap ve daha nice Müslüman halkın ortak savaşıdır, ortak zaferidir. Bin bir gece masallarının Bağdat'ını Türk, Kürt, Arap inşa etmiştir. Selahattin Eyyübi'nin komutasında Kudüs'ü Türk, Kürt, Arap fethetmiştir. Şam, Diyarbakır, Erbil, Mardin, İstanbul, Ankara bizim ortak şehrimizdir." dedi.

"İTTİFAK YAPTIĞIMIZDA..."

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler yani Türkler, Kürtler, Araplar... ittifak yaptığında atlarımızın rüzgarı Çin Denizi'nden Adriyatik'e serin esintiler yaydı. Unutmayın atlarımızın şahlanışından coğrafyaya huzur yayıldı. Kılıç şakırtıları bu bölgeye barış getirdi. Kılıçlarımızı gerektiğinde kınından çıkarıp omuz omuza savaştık, gerektiğinde bir dilim ekmeği üçe böldük, gerektiğinde hançerlerimizi kınına koyduk; yer yüzüne, gök yüzüne, birbirimizin yüreğine 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah' hattını hep beraber kazıdık."

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLADILAR

Erdoğan'ın sözleri salonda büyük bir coşkuya neden oldu. Katılımcılar tarihi konuşma sonrası ayağa kalkarak dakikalarca Erdoğan'ı alkışladı.