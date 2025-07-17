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Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı, Kıbrıs, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hakan Fidan, New York, Haber
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'ya iştirak etmek üzere bulunduğu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York eyaletinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - 1. Resim

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'ya iştirak etmek üzere bulunduğu New York'ta, Guterres ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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