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Türkiye'den Harem-i İbrahim Camii'ye el uzatan İsrail'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den, Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünü değiştirmeye çalışan İsrail'e tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin yetkilerinin gasp edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti..

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Türkiye'den Harem-i İbrahim Camii'ye el uzatan İsrail'e tepki - 1. Resim

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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