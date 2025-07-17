Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Saldırılar sonrası Netanyahu ilk kez konuştu! "Talimat verdim, Şam'a izin vermeyeceğiz"

Saldırılar sonrası Netanyahu ilk kez konuştu! "Talimat verdim, Şam'a izin vermeyeceğiz"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Saldırılar sonrası Netanyahu ilk kez konuştu! &quot;Talimat verdim, Şam&#039;a izin vermeyeceğiz&quot;
İsrail, Suriye, Şam, Dera, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin başkenti Şam ve Dera’ya düzenlenen hava saldırılarının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye’de düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, Suriye yönetiminin İsrail’in güvenlik politikalarını ihlal ettiğini belirterek, ordunun harekete geçmesi talimatını verdiğini söyledi.

"ATEŞKES GÜÇ KULLANILARAK SAĞLANDI"

Başbakan Netanyahu, Suriye'nin güneyinde yer alan Golan ile Cebel Dürzi hattının askerden arındırılması ve Dürzilerin korunmasının İsrail'in "net politikası" olduğunu vurguladı.

Netanyahu, "Şam rejimi bu iki hattı da ihlal etti. Orduyu Şam’ın güneyine gönderdi ve Dürzileri katletmeye başladı. Bu kabul edilemezdi" dedi.

İsrail ordusunun güçlü bir şekilde karşılık verdiğini belirten Netanyahu, "Orduya harekete geçme talimatı verdim. Hava kuvvetleri hem milisleri hem zırhlı araçları hem de Şam’daki Savunma Bakanlığı'nı hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Saldırıların ardından Suriye güçlerinin geri çekildiğini söyleyen Netanyahu, sağlanan ateşkesi "güçlü bir pozisyondan elde edilen" bir başarı olarak nitelendirdi.

Golan Tepeleri ve Cebel ed-Durz'e kadar olan bölgeye Suriye güçlerinin girmemesi ve Suriye'deki Dürzilere zarar gelmemesinin iki önemli şart olduğunu söyledi.

"ŞAM'IN GÜNEYİNDE ASKERİ VARLIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu, "Ordu güçlerinin Şam’ın güneyine inmesine izin vermeyeceğiz. Cebel Dürzi’deki Dürzilerin zarar görmesine de asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Dış Haberler

Volvo sedan ve station modellerin satışını durduruyorKPSS 7257, 4001, 6262, 6225 nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? KPSS Nitelik Kodları 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Londra’da kritik imza! İngiltere, Rusya’yı resmen “birincil tehdit” ilan etti - DünyaRusya’ya karşı savaş senaryosu! Londra'da imzalar atıldıBenzini sulu çıktı! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan taksiyle yola devam etti - Dünyaİran Cumhurbaşkanı taksiyle yoluna devam ettiSüveyda’dan YPG’ye geçiş talebi! Dürzi grubu İsrail ve Ürdün’e seslendi - DünyaSüveyda’dan YPG’ye geçiş talebi!Anneanne-dede dehşeti! 2 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı: Gerçek mahkemede ortaya çıktı - DünyaAcı gerçek mahkemede ortaya çıktıİsrail kabinesinde yeni çatlak! Bakan Yoav Ben-Tzur istifa etti! - Dünyaİsrail kabinesinde yeni çatlak! Bakan istifa ettiKomşuda ulusal yas ilan edildi! Yangın faciasında bilanço artıyor - DünyaKomşuda ulusal yas ilan edildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...