Saldırılar sonrası Netanyahu ilk kez konuştu! "Talimat verdim, Şam'a izin vermeyeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin başkenti Şam ve Dera’ya düzenlenen hava saldırılarının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye’de düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, Suriye yönetiminin İsrail’in güvenlik politikalarını ihlal ettiğini belirterek, ordunun harekete geçmesi talimatını verdiğini söyledi.

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"ATEŞKES GÜÇ KULLANILARAK SAĞLANDI"

Başbakan Netanyahu, Suriye'nin güneyinde yer alan Golan ile Cebel Dürzi hattının askerden arındırılması ve Dürzilerin korunmasının İsrail'in "net politikası" olduğunu vurguladı.

Netanyahu, "Şam rejimi bu iki hattı da ihlal etti. Orduyu Şam’ın güneyine gönderdi ve Dürzileri katletmeye başladı. Bu kabul edilemezdi" dedi.

İsrail ordusunun güçlü bir şekilde karşılık verdiğini belirten Netanyahu, "Orduya harekete geçme talimatı verdim. Hava kuvvetleri hem milisleri hem zırhlı araçları hem de Şam’daki Savunma Bakanlığı'nı hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Saldırıların ardından Suriye güçlerinin geri çekildiğini söyleyen Netanyahu, sağlanan ateşkesi "güçlü bir pozisyondan elde edilen" bir başarı olarak nitelendirdi.

Golan Tepeleri ve Cebel ed-Durz'e kadar olan bölgeye Suriye güçlerinin girmemesi ve Suriye'deki Dürzilere zarar gelmemesinin iki önemli şart olduğunu söyledi.

"ŞAM'IN GÜNEYİNDE ASKERİ VARLIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu, "Ordu güçlerinin Şam’ın güneyine inmesine izin vermeyeceğiz. Cebel Dürzi’deki Dürzilerin zarar görmesine de asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.