Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü

İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan görüşmede İsrail'in saldırıları değerlendirildi.

"İSRAİL TÜM BÖLGE İÇİN TEHDİT"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Görüşmede İsrail’in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

ŞARA'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanımız, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu."