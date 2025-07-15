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15 Temmuz hain darbe girişimini ya durduramasaydık... AK Parti'den tüyleri diken diken eden video

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AK Parti, Darbe Girişim, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Atatürk, Erdoğan, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Ya durduramasaydık?" konseptli bir video paylaştı. Videoda yer alan detaylar duygu dolu anlara neden oldu.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin önlenmesinin 9. yılında AK Parti'den önemli bir paylaşım geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan videodaki detaylar tüyler ürpertti.. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Tarih, 15 Temmuz gecesini, bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin Adı Türkiye"

15 Temmuz hain darbe girişimini ya durduramasaydık... AK Parti'den tüyleri diken diken eden video - 1. Resim

"YA DURDURAMASAYDIK?"

Videoda milletin iradesiyle durdurulan darbe girişimine farklı perspektiften bakıldı ve "Aziz şehit ve gazilerimizin cesareti, büyük milletimizin mücadelesine hürmetle... Ya durduramasaydık..." denildi.

15 Temmuz hain darbe girişimini ya durduramasaydık... AK Parti'den tüyleri diken diken eden video - 2. Resim

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI AKTARILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milleti illerin meydanlarına davet ettiği sözleri videoda aktarıldı. Ayrıca, Türk bayrağı görüntüsü kullanılarak sala sesleriyle birlikte "Çok şükür milletimiz izin vermedi." ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın, "Milletimiz, 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle böyle bir destan yazmıştır." sözlerine de videoda yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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