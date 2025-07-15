Siyonistlerin son oyunu... 15 Temmuz İsrail işgal girişimiydi!

28 Şubat’ın generali Çevik Bir, o dönem hükûmeti İsrail için istifaya zorladıklarını açıklamıştı. Benzer hainlik kanlı bir kalkışma ile 15 Temmuz’da denendi. Akın Öztürk “İsrail bizi sattı” itirafında bulundu. Millet, tankların önüne yatarak siyonist uşaklığına geçit vermedi.

Devlet içinde çöreklenmiş FETÖ’cü hainlerin yaptığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti. Türkiye, 253 kişinin şehit düştüğü kalkışmadan güçlenerek çıktı. Ülke başkanlık sistemine geçiş yaptı. Vesayet odakları kırıldı. İstihbaratta birlik sağlandı. Sivil siyaset tam anlamıyla yönetime hakim oldu. FETÖ’cülerden temizlenen ordu, millî silahlarla güçlendirildi. Sınır ötesi operasyonlarla terör örgütleri eylem yapamaz hâle getirildi. 41 yıldır kan akıtan PKK, sonunda kendini feshetmek durumunda kaldı.

SEVDİĞİMİZ ÜLKE DEDİLER

Yakın dönemde yaşanan birçok hadise, 15 Temmuz’un sadece kanlı darbe teşebbüsü değil Türkiye’yi ABD ve İsrail adına işgale açma girişimi olduğunu gözler önüne serdi. “One Minute”un intikamını almak isteyen Yahudi lobisi Erdoğan’ı hedef tahtasına koydu. Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan aleyhine FETÖ eliyle operasyonlar yapıldı. ‘Çözüm süreci’yle PKK bitirilmeye çalışılırken FETÖ’cülerin sabote girişimi yaptığı ses kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda FETÖ’cülerin “Güneydeki sevdiğimiz ülke” diye tarif ettikleri İsrail’in PKK’lılarla kol kola belirtiliyordu. Süreç bozuldu ve çatışma dönemine girildi. FETÖ’cüler bu dönem de durmadı. Daha çok şehit naaşı gelmesi için komplolar kurdular. Deşifre olunca son çare olarak 15 Temmuz ihanetine yeltendiler. O hainlerden biri olan dönemin Mardin 70’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan’ın kalkışma günü FETÖ’den emir alıp sınırı boşalttığı, PKK ve DEAŞ’ın işgaline alan açtığı ortaya çıktı.

"İSRAİL BİZİ SATTI"

15 Temmuz’da millet sokağa döküldü, tankların önüne yatıp darbecileri durdurdu. Böylece sinsi oyunlar bozuldu. O gece Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Vekili olan Tümgeneral Cevat Yazgılı, mahkemede, darbecilerin önde gelen isimlerinden Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün gözaltındayken “İsrail bizi sattı dediğini duydum” ifadesini verdi. İsrail basınında, siyonist yönetimin 15 Temmuz gecesi, sabaha kadar darbecilerin başarılı olmasını beklediği haberleri çıktı. İsrail Maariv gazetesindeki bir haberde “İsrail nefesini tuttu ve darbenin başarılı olmasını ümit etti” denildi. Televizyon yorumcuları da “Erdoğan’dan kurtulacağız” cümlelerini kullandı. Siyonist lobinin tanınmış yazarlarından Alon Goshen-Gottstein, “İsrail Gülen cemaatine çok şey borçlu” diye yazdı.

28 ŞUBAT'TA AYNI OYUN

28 Şubat döneminde seçilmiş iktidarı İsrail için deviren cuntacılar 15 Temmuz’da ise emellerine ulaşamadı. 28 Şubat’ın ele başlarından eski orgeneral Çevik Bir, Middle East Forum isimli bir düşünce kuruluşu için kaleme aldığı bir yazıda Başbakan Necmettin Erbakan’ı İsrail için istifaya zorladıklarını itiraf etmişti. Erbakan’ın İsrail karşıtı söyleminden, siyonistlerin Nil’den Fırat’a uzanan büyük İsrail hayalinden bahsetmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek “Ordu, İsrail-Türkiye askeri ilişkilerinin tehlikeye girmesine izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Erbakan kontrol altında tutuldu. Türkiye ve İsrail, en önemli askeri iş birliği anlaşmalarını Erbakan’ın görev süresi boyunca imzaladılar ve bu süre, İslamcı başbakanın MGK’nın baskısı altında Haziran 1997’de istifa etmesiyle sona erdi” ifadesine yer vermişti.