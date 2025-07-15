İş dünyasından 15 Temmuz mesajı: Yatırımla ülkemize sahip çıkacağız!

İş dünyasının temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde tek yürek oldu. Ekonomik bağımsızlık için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden iş dünyası temsilcileri, üretim, ihracat, yatırımla ülkeye sahip çıkacakları mesajını verdi.

▪️DEİK Başkanı Nail Olpak: Ülkemizin köklü demokrasisi, millî iradesi ve istikbaline göz diken kirli ellerin emellerine ulaşamadığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hafızalarımızda bıraktığı derin izleri unutmadık ve unutmayacağız. İş dünyası olarak milletimizden aldığımız güçle; üretime, ihracata, yatırımlarımıza ve ülkemize sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Türk iş dünyamızın Kuzey Yıldızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, 40 yıldır olduğu gibi bugün de ortak paydamız Türkiye’nin güçlü ve aydınlık yarınları için ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanına yayılmış 153 İş Konseyimiz ile küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.

DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

▪️TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Türkiye’nin demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden “alçakça saldırıyı” unutmadık, unutmayacağız. TOBB ve oda-borsa camiası olarak demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türk iş dünyası olarak demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden millî direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

DARBELER DÖNEMİ EBEDİYEN KAPANDI

▪️İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye’de darbeler dönemini ebediyen kapattı. İstanbullu tüccarlar olarak, ticaretin ve ekonominin çarklarının vatan toprağını şenlendiren özgürlük rüzgarıyla döneceğine inandık. Bu inancımız üretimimizin en büyük itici gücü oldu.

İHRACATI MİLLÎ GÖREV BİLİNCİYLE ELE ALIYORUZ

▪️Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye’yi kalkındırmanın, milletin refahını artırmanın yolu üretimden ve ihracattan geçiyor. İşte bu nedenle üretimi ve ihracatı millî bir görev bilinciyle ele alıyoruz. Tüm stratejilerimizi, uzun vadede Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle kurguluyoruz.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ

▪️İKMİB Başkanı Adil Pelister: Kimya sektörü olarak bizler de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirme sorumluluğumuzun bilinciyle üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracatla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin de bir simgesi hâline geldi. Bu ruhla ülkemizin sanayide ve ihracatta güçlü bir konuma ulaşması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.

İHANET DOLU DARBEYE KARŞI ÇIKILAN GÜN

▪️İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye birlik ve beraberlik içinde sahip çıktığı, özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan bağlılığını kararlılıkla ortaya koyarak dünyaya gösterdiği gündür. Karanlık ve ihanet dolu darbeye karşı çıkılan bu günün yıldönümünde demokrasimize olan bağlılığı, inancımızı bir kez daha vurguluyor, Şehitlermize Allah’tan rahmet diliyorum.

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TÜRKİYE'NİN KALKINMA İRADESİNE SALDIRDILAR

▪️Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: 15 Temmuz hain darbe girişiminin sadece demokrasiye değil, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına, üretim gücüne ve kalkınma iradesine karşı yapılmış alçak bir saldırı. İş dünyası olarak o karanlık geceyi unutmadık, unutturmayacağız. Milletin iradesini ve ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.